Fisco: Turco (M5s), governo Meloni si conferma amico solo degli evasori

- "Dopo gli 11 condoni approvati nella legge di bilancio, negli emendamenti alla delega fiscale approvati venerdì in Commissione finanze al Senato, il governo Meloni e le forze politiche di centrodestra si confermano amici solo di chi evade". Lo afferma in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s. "In particolare - prosegue - oltre allo scudo penale preventivo e al successivo abbuono economico per i salvati dell'illegalità fiscale, si introducono altre sanatorie a favore dei grandi evasori. Si prevede lo stop alle sanzioni penali tributarie connesse al reato di infedele dichiarazione solo perché si collabora con il fisco, e sconti sulle sanzioni e gli interessi per i mancati versamenti Irpef per i contribuenti che hanno crediti con la Pubblica Amministrazione. Ma non finisce qui perché il governo va anche oltre, prevedendo l'interruzione del procedimento tributario in caso di assoluzione in quello penale. In questo modo, si annullano le diverse sentenze della Suprema Corte di Cassazione sul principio della separazione dei due procedimenti giudiziari. Il governo, così, stravolge i principi consolidati della giustizia e riduce il potere accertativo dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di chi evade o elude il fisco. Con queste ulteriori misure, il governo si conferma amico solo di chi evade alla faccia di chi paga regolarmente le tasse". (Rin)