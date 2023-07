Inflazione: Tajani, la Bce non aumenti più i tassi, rischiamo la recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) non aumenti più i tassi di interesse perché rischiamo la recessione. E’ l’appello lanciato dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Famiglie che non riescono a pagare le rate dei mutui, imprese che non chiedono prestiti per investimenti perché il denaro costa troppo”, ha affermato il ministro in un messaggio su Twitter. “La signora Lagarde ascolti il nostro appello a difesa di famiglie e imprese”, si conclude il messaggio. (Res)