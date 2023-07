Marocco: re Mohammed VI, "i rapporti con l’Algeria sono stabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re marocchino Mohammed VI ha definito “stabili” le relazioni con la vicina Algeria, nonostante la rottura dei rapporti diplomatici annunciata dalla parte algerina nell’agosto del 2021. In un discorso in occasione del 24esimo anniversario della sua ascesa al trono, il sovrano del Marocco ha auspicato un miglioramento dei rapporti con i vicini orientali. “Negli ultimi mesi, molte persone si sono interrogate sui rapporti marocchino-algerini. Sono stabili e non vediamo l'ora di vederli migliorarli. A questo proposito, vorrei dire ai leader e al popolo della nostra nazione sorella, l'Algeria, che non sarà mai fatto loro del male, né verrà mai loro alcun danno dal Marocco. Desidero che sappiano che attribuiamo particolare importanza ai vincoli di affetto, amicizia, scambio e interazione tra i nostri popoli. Prego Dio Onnipotente perché le cose tornino alla normalità e per l'apertura delle frontiere tra i due paesi e popoli vicini e fratelli”, ha detto il monarco. (segue) (Res)