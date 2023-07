Reddito cittadinanza: Tridico, governo in guerra con i poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ho niente da temere”. Lo dice a “La Stampa” l’ex presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, commentando la proposta di Fratelli d’Italia d’istituire una commissione d’inchiesta sui mancati controlli al reddito di cittadinanza. Commentando la fine del reddito di cittadinanza, Tridico afferma: “I primi a perdere il sussidio sono quelli che lavorano, i cosiddetti lavoratori poveri, e questo è un messaggio brutto che diamo a chi si sta impegnando, ma guadagna poco. L’unico strumento contro la diseguaglianza e di contrasto alla povertà viene abolito e queste persone resteranno senza un sostegno, in un periodo segnato da un’inflazione molto alta. La gran parte di questi duecentomila cittadini è poco scolarizzata”. Tridico, inoltre, sottolinea che “in Italia, specie al Sud, ci sono persone che, a volte lavorando, entrano in povertà. A un senzatetto di 50 anni della stazione di Porta Nuova togliamo il sussidio perché è occupabile? C’è una condanna dei poveri e non della povertà, una cosa che mi fa paura”.(Rin)