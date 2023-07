Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al mattino cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso ovunque, quindi progressive schiarite a partire da ovest fino a sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio; in serata nuovi addensamenti a ridosso dei rilievi. Nella notte precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale su fascia pedemontana e prealpina e parte della pianura centro orientale, in attenuazione e cessazione nel corso della mattinata, sebbene deboli rovesci saranno possibili sui rilievi centro orientali nella seconda parte della giornata, non esclusi localmente anche a ovest in serata. Temperature minime tra in pianura tra 18 e 21°C, massime tra 28 e 32°C.(Rem)