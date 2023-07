Sport: le Poste ucraine annunciano un francobollo in onore della schermidora Olha Kharlan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Poste ucraine hanno annunciato un francobollo celebrativo in onore di Olha Kharlan, che il 27 luglio scorso, nel corso dei campionati del mondo di scherma giocati a Milano, ha battuto la russa Anna Smirnova alla sciabola, per poi rifiutarsi di stringerle la mano puntando contro di lei la lama. Il gesto è costato alla Kharlan la squalifica che, però, è stata ritirata dopo le proteste della delegazione ucraina. L'atleta è stata, anzi, qualificata automaticamente per le prossime Olimpiadi. L’annuncio del francobollo celebrativo è arrivato dal direttore generale di Ukrposhta, Igor Smelyansky. “Questo è il tipo di francobollo che dovremmo emettere”, ha scritto il direttore in un messaggio su Telegram, a cui è allegata l’immagine di un design potenziale del francobollo, in cui si vede la schermidora nell’atto di colpire con la sua sciabola il cuore dell’Aquila bicipite, simbolo ufficiale della Russia. “Naturalmente ci ragioneremo ma c’è già qualcosa di simile in esame”, ha proseguito Smelyansky, invitando ad attendere l'inizio di agosto. (Kiu)