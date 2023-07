Fisco: Ricchiuti (Fd'I), con riforma più equità e tutele per contribuenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una volta approvata la delega fiscale sarà chiaro a tutti che non ci sarà nessun prelievo forzoso anzi, aumenteranno le tutele per i contribuenti, sarà abolita l'inversione dell' onere della prova e molto altro per un fisco più equo e che lascia in pace chi vuole produrre. Ma per il capogruppo del Pd in Senato "gli emendamenti della destra approvati in commissione Finanze alla delega fiscale disegnano da un lato l'inizio di un clamoroso attacco all'Agenzia delle entrate e dall'altro un regalo a grandi e piccoli evasori abituali" . Ma come si possono affermare cose del genere? L'ho sempre sostenuto, il Pd è la 'rovina' dell'Italia". Lo dichiara Lino Ricchiuti, viceresponsabile del Dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d'Italia. (Rin)