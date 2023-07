© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso fino al primo pomeriggio, quindi schiarite fino a sereno o al più velato; in tarda serata nuovi annuvolamenti sui rilievi. Possibili precipitazioni deboli tra notte e mattino sui settori pedemontani e prealpini centro occidentali, non esclusi deboli anche sulle prealpi orientali nel pomeriggio. Temperature minime in pianura attorno a 21°C, massime a circa 30°C. (Rem)