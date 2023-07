Kenya: Nairobi valuta la possibilità di guidare una forza multinazionale ad Haiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio è stato dato dopo una serie di consultazioni con i Paesi partner. Nella dichiarazione si parla anche di altri fronti di crisi: Sudan, Repubblica Democratica del Congo e Niger. Riguardo al Sudan, il Kenya è impegnato in un’azione coordinata attorno a tre iniziative, di cui auspica l’armonizzazione e l’allineamento strategico: l’iniziativa dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), quella dei Paesi vicini e il processo di Gedda. Il Kenya, inoltre, con la Comunità dell’Africa orientale (Eac), sostiene lo sforzo per allineare i processi di Nairobi e Luanda per arrivare a una risoluzione pacifica e a lungo termine nella Repubblica Democratica del Congo. Infine, il Kenya condanna la destituzione con un colpo di stato militare del presidente nigerino Mohamed Bazoum e chiede il suo rilascio senza condizioni: “Il colpo di stato costituisce una grave violazione delle norme dell’Unione africana che vietano il cambio di governo incostituzionale. Esortiamo tutte le parti a distendere la situazione e avviare il processo di ripristino dell’ordinamento democratico”. (Res)