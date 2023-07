Roma: controlli antidroga dalla Montagnola a Corviale, sette arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli a tappeto della polizia in diversi quartieri di Roma hanno permesso di individuare più appartamenti privati utilizzati come base di spaccio. In tutto sono state arrestate sette persone. Grazie a un'indagine congiunta degli agenti di Fidene e di Civitavecchia è stat arrestato un 38enne marocchino che usava una casa a Santa Marinella come base di spaccio: nella perquisizione sono stati sequestrati hashish e 7 mila euro in contanti. Alla Montagnola, in via Pico della Mirandola, invece è stato arrestato un 59enne romano: nella sua abitazione, in cui c'era un sospetto via vai di persone, gli agenti hanno rinvenuto cocaina e 16 mila euro in contanti. (segue) (Rer)