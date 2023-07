Roma: controlli antidroga dalla Montagnola a Corviale, sette arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In viale Giotto, zona San Saba, in casa di un 64enne italiano, arrestato anche lui, è stata trovata una pistola calibro 7.65 e 2 proiettili, diversi involucri di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. E nell'ambito degli stessi controlli, in via Capitan Bavastro, gli agenti hanno notato un 22enne che nascondeva un involucro in una fioriera in strada: a seguito dei controlli è stato scoperto che nell'involucro c'era un etto di hashish e quindi il giovane è stato arrestato. A Corviale, insospettiti dall'atteggiamento irrequieto di un 55enne, i poliziotti hanno svolto una verifica nel suo appartamento e nella camera da letto, nascosta in un carrello della spesa, è stata trovata una cassetta contenente quasi 3 etti di cocaina. (segue) (Rer)