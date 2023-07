Roma: controlli antidroga dalla Montagnola a Corviale, sette arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Primavalle, invece, è finita in manette una 19enne italiana, fermata per un controllo mentre era a bordo di una motocicletta. La ragazza, nel tentativo di sottrarsi al controllo della polizia, è passata con il rosso ma è stata bloccata dopo alcune centinaia di metri: stava trasportando 1,8 chili di hashish e quindi è stata arrestata. Infine un 55enne italiano che si era reso irreperibile ma deve scontare una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusioni, per reati legati allo spaccio, è stato rintracciato e condotto nel carcere di Rebibbia. (Rer)