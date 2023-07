© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto a 86 anni Vittorio Prodi, fratello dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Ex professore presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna e ricercatore in diversi istituti nazionali e internazionali, Vittorio Prodi è stato presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, ed europarlamentare dell'Ulivo per due legislature.(Rin)