Marocco: re Mohammed VI, puntare su giovani, idrogeno e protezione sociale per superare crisi

- Il Marocco punta sui suoi giovani, sull’energia da fonti rinnovabili, sull’idrogeno e su specifiche misure dedicate alle fasce sociali più vulnerabili per superare la duplice crisi dovuta all’inflazione globale e alla siccità. Lo ha detto re Mohammed VI in un discorso alla nazione tenuto in occasione del 24esimo anniversario della sua ascesa al trono. Il re ha sottolineato l'importanza di un avere approccio “serio” alle riforme e ai grandi progetti necessari per il futuro del Marocco, elogiando la dedizione e la creatività dei giovani marocchini, che hanno raggiunto risultati ragguardevoli nei campi dello sport e dell'innovazione. “Desidero elogiare, in particolare, la produzione della prima auto di fabbricazione marocchina, prodotta e finanziata localmente, nonché la presentazione del primo prototipo di auto alimentata a idrogeno sviluppato da un giovane marocchino”, ha detto il re. (segue) (Mar)