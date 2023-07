Marocco: re Mohammed VI, puntare su giovani, idrogeno e protezione sociale per superare crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla situazione economica e sociale, il monarca ha riconosciuto le difficoltà causate dalla crisi globale e dalle siccità, ma ha assicurato che saranno prese misure per mitigarne gli effetti negativi sui cittadini, in particolare sulle fasce più colpite. “Con l'emergere, oggi, di alcuni segnali di un graduale allentamento delle pressioni inflazionistiche a livello globale, abbiamo un grande bisogno di serietà e fiducia. Dobbiamo anche sfruttare al massimo le nuove opportunità per rafforzare la resilienza della nostra economia e promuovere la ripresa”, ha detto Mohammed VI, menzionando in particolare la strategia per gli investimenti verdi da 13 miliardi di dollari del gruppo Ocp e il progetto "Offerta Marocco" nel campo dell'idrogeno verde. “Invito il governo ad accelerare l'attuazione di questo progetto, per assicurarsi che i requisiti di qualità siano rispettati, per sfruttare il potenziale significativo del nostro Paese in questo senso e per soddisfare le aspettative dei principali investitori globali in questo promettente campo”, ha detto il re. (segue) (Mar)