Marocco: re Mohammed VI, puntare su giovani, idrogeno e protezione sociale per superare crisi (3)

- Non solo. Il re ha annunciato che un grande progetto di protezione sociale è in corso di attuazione e che il pagamento delle prestazioni sociali alle famiglie interessate sarà erogato “alla fine di quest'anno”, come da previsioni. “Spero che questo reddito diretto contribuisca a migliorare le condizioni di vita di milioni di famiglie e di bambini, alle cui sofferenze sono sensibile. A Dio piacendo, questa misura sarà una componente chiave del nostro modello di sviluppo e sociale per preservare la dignità dei nostri cittadini”, ha concluso il monarco. A tal proposito, vale la pena ricordare che il Consiglio di amministrazione della Banca mondiale ha approvato lo scorso giugno 350 milioni di dollari Usa in finanziamenti aggiuntivi per ampliare e ampliare le attività del Progetto di risposta d'emergenza alla protezione sociale del Covid-19 in Marocco. Il finanziamento supplementare sostiene la progettazione del programma di assegni familiari universali del Marocco e rafforza a medio termine il sistema di rete di sicurezza sociale adattabile. (Mar)