Usa-Kenya: Blinken a Ruto, apprezzamento per contributo Nairobi a pace e stabilità regionali

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto ieri un colloquio telefonico col presidente del Kenya, William Ruto, per esprimergli l’apprezzamento di Washington per il contributo di Nairobi alla pace e alla stabilità regionali. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Il responsabile della diplomazia statunitense ha fatto riferimento, in particolare, alla crisi in Sudan e alle tensioni nella Repubblica Democratica del Congo. I due, inoltre, hanno discusso della valutazione della possibilità che il Kenya guidi una forza multinazionale ad Haiti. Blinken, infine, ha incoraggiato un dialogo pacifico e costruttivo per risolvere le divergenze politiche in Kenya.(Was)