Roma: controlli dal centro alle Torri, 8 arresti e decine di dosi di droga sequestrate

- I carabinieri hanno svolto in questi giorni serrate verifiche nelle zone del centro frequentate da giovani e turisti, come Trastevere e Parioli, e nelle periferie a est di Roma come Tor Bella Monaca e Tor Tre Teste. All'esito dei controlli sono state arrestate otto persone. A Ponte Sisto è stato arrestato un marocchino di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 17 grammi di hashish e 50 euro. In via Moncenisio è finito in manette un 56enne romano, trovato in possesso di 13 dosi di crack e 10 dosi di cocaina, per un totale di 30 grammi di droga, e di 630 euro in contanti. A Montesacro è stato arrestato un 33enne, sorpreso mentre cedeva droga in strada a un cliente: aveva con se 11 involucri di cocaina per un peso complessivo di 18 grammi e 50 euro in contanti. (segue) (Rer)