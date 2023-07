Roma: controlli dal centro alle Torri, 8 arresti e decine di dosi di droga sequestrate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 35enne, residente in provincia di Latina, invece è stato notato dai carabinieri mentre percorreva a piedi via Cristoforo Colombo: sottoposto a controllo l’uomo è stato trovato in possesso di 35 involucri di Mdma dal peso complessivo di circa 6 grammi e di mezza dose di hashish nascosta negli slip. Per questo il 35enne è stato arrestato. In via Manfredonia è finito in manette un 26enne romano a cui sono stati sequestrati 7 grammi di cocaina e 400 euro contanti, e ulteriori 7 grammi di crack che aveva nascosto in un tubo di plastica in strada. In via Val Trompia i carabinieri hanno arrestato una donna di 42 anni originaria delle Filippine, già nota alle forze dell’ordine: è stata trovata in possesso di 4 grammi di cocaina. (segue) (Rer)