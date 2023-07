Roma: controlli dal centro alle Torri, 8 arresti e decine di dosi di droga sequestrate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Monte Spaccato è stato arrestato un 34enne romano, già noto alle forze dell’ordine, che si aggirava in modo sospetto sulla sua auto nel quartiere: all'esito del controllo l'uomo è risultato in possesso di 7 grammi di cocaina e 7 grammi di hashish. Infine a Tor Bella Monaca, in via dell’Archeologia, è finito in manette un 36enne romano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina da 4 grammi a un cliente residente in zona. Il 36enne, trovato in possesso anche di 190 euro in contanti, era già sottoposto alla restrizione dell’obbligo di firma in caserma per la stessa violazione. (Rer)