Usa-Nigeria: colloquio Blinken-Tinubu, Washington sostiene sforzi per risolvere crisi in Niger

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto ieri un colloquio telefonico col presidente della Nigeria, Bola Tinubu, col quale ha condiviso la profonda preoccupazione per gli eventi in Niger e per la detenzione del presidente nigerino eletto democraticamente Mohamed Bazoum. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Il responsabile della diplomazia statunitense ha ringraziato Tinubu per la sua leadership come presidente della Nigeria e come presidente della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeo) nella crisi in corso e ha assicurato il sostegno di Washington agli sforzi per ripristinare l’ordine costituzionale in Niger.(Was)