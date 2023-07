Business news: India, Fmi prevede crescita del 6,1 per cento quest’anno 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’India dovrebbe crescere del 6,1 per cento nell’anno fiscale in corso, iniziato ad aprile, e del 6,3 per cento nel successivo. Lo prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi). Le previsioni, contenute nell’ultimo aggiornamento al rapporto “World economic outlook”, sono sostanzialmente in linea con quelle di aprile: l’aspettativa per l’esercizio 2023-24 è migliorata dello 0,2 per cento mentre quella per il 2024-25 è rimasta invariata. (Inn)