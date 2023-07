Business news: BlackRock lancia attività di gestione patrimoniale in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso finanziario statunitense BlackRock ha stretto un accordo di partenariato con Jio Financial Services, parte del gruppo Reliance del miliardario indiano Mukesh Ambani, per il lancio di un'attività di gestione patrimoniale in India. Lo hanno annunciato le due società, secondo cui la nuova attività assumerà la forma di una joint venture paritaria denominata Jio BlackRock, e fornirà "accesso tecnologico a soluzioni di investimento convenienti e innovative per milioni di investitori in India". Ciascuna delle due società investirà nell'impresa 150 milioni di dollari. (Inn)