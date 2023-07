Business news: Cina, utili imprese industriali diminuiti del 16,8 per cento a giugno 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utili delle imprese industriali della Cina sono diminuiti del 16,8 per cento anno su anno lo scorso giugno. Lo indicano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Le imprese industriali con un fatturato annuo di circa 2,81 milioni di dollari hanno registrato profitti combinati per 101 miliardi di dollari il mese scorso, in calo dell’8,3 per cento su base annua. Da gennaio a giugno, gli utili nel settore manifatturiero sono diminuiti di 9,4 punti percentuali rispetto al primo trimestre. I produttori di apparecchiature hanno registrato un aumento dei profitti combinati del 3,1 per cento nello stesso periodo, in aumento di 20,8 punti percentuali rispetto al primo trimestre. (Cip)