Business news: Malesia punta a entrare tra le 30 maggiori economie mondiali entro 10 anni 

- La Malesia punta a entrare in meno di un decennio nel novero delle 30 maggiori economie mondiali. Lo ha dichiarato il primo ministro malesiano, Anwar Ibrahim, aggiungendo che il governo darà priorità alla ristrutturazione economica per conseguire tale ambizioso obiettivo. "Se ci accontentiamo della nostra posizione attuale, la nostro economia continuerà a incassare tassi di crescita dal quattro al cinque per cento. Ma se lavoriamo duro e attuiamo riforme, possiamo conseguire il 5,5 per cento. Credo anzi non sia impossibile generare una crescita del sei per cento", ha dichiarato il capo del governo durante un evento per il lancio della politica economica studiata dal governo di coalizione malesiano, e nota come "Madani Economy: Empowering the People". (Fim)