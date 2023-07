Business news: Iraq-Iran, aperto nuovo valico di confine per rafforzare scambi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministri dell’Economia e delle Finanze del Governo regionale del Kurdistan iracheno, Awat Sheikh Janab, ha inaugurato il nuovo valico di confine di aperto tra la regione e la Repubblica islamica dell’Iran. Lo ha dichiarato lo stesso Janab, durante una conferenza stampa al termine dell’incontro con una delegazione dalla città curda iraniana di Urmia, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. La delegazione iraniana ha visitato il valico di Haji Omaran, incontrando, inoltre, il Goverenatore di Erbil, Omed Khoshnaw, e il presidente dell’Amministrazione indipendente di Soran, Halgord Sheikh Najib. Janab ha spiegato, inoltre, che l’apertura del nuovo valico offrirà opportunità di lavoro su entrambi i lati del confine e aumenterà il volume degli scambi commerciali tra il Kurdistan iracheno e l’Iran. Ne trarranno particolare beneficio, ha aggiunto Janab, il distretto iracheno di Maidan e la provincia iraniana di Kermanshah. Inoltre, il governatore di Erbil, Omid Khoroshnaw, ha reso noto che oltre mezzo milione di visitatori iraniani entreranno in Iraq attraverso il Kurdistan iracheno, per visitare i luoghi sacri dell’islam sciita, in occasione della festa dell’Ashura, il decimo giorno del primo mese del calendario lunare islamico, Muharram, ossia il prossimo 27 luglio. (Irb)