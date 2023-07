Business news: firmato accordo tra Banca centrale e Autorità nazionale telecomunicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale della Tunisia, Marouane Abassi, e il presidente dell'Autorità nazionale delle telecomunicazioni, Mohamed Taher Missaoui, hanno firmato un accordo di cooperazione, alla presenza del ministro delle Tecnologie della comunicazione, Nizar Ben Neji. Lo riferisce una nota dell'organo di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni in Tunisia, affermando che l'accordo mira “a gettare le basi della cooperazione tra la Banca centrale tunisina e l'Autorità nazionale delle telecomunicazioni, per fornire servizi di pagamento elettronico in modo sicuro e diretto, adottando i migliori standard e pratiche internazionali e per diffondere questo tipo di servizi al fine di migliorare l’inclusione finanziaria e di contribuire a una crescita economica sostenibile”. L’accordo prevede “lo sviluppo di strategie comuni compatibili con le aree di competenza di ciascuna delle due parti, lo scambio di informazioni, il coordinamento della supervisione dei servizi di pagamento elettronico, l'assistenza tecnica e la gestione delle situazioni di crisi relative ai servizi di comunicazione e ai pagamenti digitali, al fine di garantire servizi di alta qualità", ha concluso la nota. (Tut)