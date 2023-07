Business news: Iran, tasso d’inflazione al 47,5 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d’inflazione annuale dell’Iran è pari al 47,5 per cento a luglio, che rappresenta il dato più basso degli ultimi 16 mesi. Secondo gli ultimi dati del Centro statistico dell'Iran (Sci), l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale ha registrato a luglio 193 punti, in aumento del 2 per cento rispetto al mese precedente e del 39,4 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. Secondo quanto riferito da “Irna”, negli ultimi anni l'Iran ha registrato alti livelli di inflazione a causa di vari fattori, tra cui “le sanzioni statunitensi che colpiscono le esportazioni di petrolio della Repubblica islamica”. (Irt)