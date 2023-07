Business news: Siria, presto privatizzazione aeroporto internazionale Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società siriana Iloma Investment Private Jsc sarebbe in procinto di acquisire il 49 per cento dell'aeroporto internazionale di Damasco, il cui 51 per cento resterà di proprietà dell’Autorità nazionale dell’aviazione civile. Lo ha riferito il sito di informazione di opposizione siriano “Enab Baladi”, precisando che "da inizio luglio, circolano informazioni riguardo un futuro investimento nell'aeroporto internazionale di Damasco da parte di una società privata, il cui nome è stato menzionato solo da alcuni media locali, senza che il governo siriano avesse dato una risposta ufficiale". Vale la pena segnalare che ai vertici della società Iloma ci sono Ramia Hamdan Dib, Ali Mohammad Dib e Rizan Nizar Hamira, tre imprenditori attivi nel settore del turismo e dei servizi aeroportuali, che condividono vari investimenti con Nasser Dib, vice ministro dell'Interno della Siria. “Enab Baladi” riferisce, inoltre, informazioni circa l’esistenza di "aziende gestite in modo congiunto dai tre azionisti e da Yassar Ibrahim, stretto consigliere del presidente siriano, Bashar al Assad, e rappresentato in affari da Ali Najib Ibrahim”. Quest'ultimo “è oggetto di sanzioni dell’Unione europea, per aver aiutato Damasco a eludere le sanzioni economiche internazionali attraverso diverse società schermo”, ha continuato “Enab Baladi”, aggiungendo che Ibrahim sarebbe un “intermediario tra le autorità di Damasco e importanti investitori iraniani. Il suo nome è già comparso sulla scena mediatica, quando il governo siriano aveva attribuito una licenza di operazione alla società Wafa Telecom, di cui è uno dei principali azionisti". (Lib)