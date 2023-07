Business news: Kuwait, avanzo di bilancio di 21 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato del Kuwait ha registrato, per la prima volta negli ultimi nove anni, un avanzo di bilancio a chiusura dell’esercizio dell’anno fiscale 2022-2023, per un valore di 6,4 miliardi di dinari, corrispondenti a circa 20,8 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze kuwaitiano, in un comunicato ripreso dall’agenzia di stampa “Kuna”. Al termine del precedente anno fiscale, invece, il Kuwait aveva registrato un deficit di 4,3 miliardi di dinari, ovvero circa 14 miliardi di dollari. A determinare tale inversione di tendenza hanno contribuito gli utili reali, che sono stati di circa 93,81 miliardi di dollari, in aumento del 54,7 per cento su base annua. Di questi, il 92,7 per cento riguarda il settore petrolifero, che ha registrato ricavi per circa 87 miliardi di dollari. Una cifra che segna un aumento del 64,7 per cento rispetto al precedente anno fiscale. Al di fuori del settore petrolifero, i ricavi sono stati di 6,8 miliardi di dollari, registrando una diminuzione del 12,8 per cento su base annua. Quanto alla spesa pubblica, secondo i dati del ministero delle Finanze, nell’anno fiscale 2022-2023 è stata di 73 miliardi di dollari, segnando un -2,6 per cento rispetto al precedente bilancio. I guadagni totali, infine, hanno superato di circa 3,5 miliardi di dollari le stime iniziali, indicate nel bilancio 2021-2022. (Res)