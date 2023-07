Business news: Egitto, 144 miliardi di dollari di ricavi per il Canale di Suez dal 1956

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi del Canale di Suez, in Egitto, ammontano a 144 miliardi di dollari, dalla data della sua nazionalizzazione, il 26 luglio 1956, su iniziativa dell’allora presidente, Jamal Abd al Nasser. Lo ha reso noto il direttore dell’Autorità del Canale di Suez, Osama Rabie, durante la conferenza stampa tenuta in occasione del 67esimo anniversario della nazionalizzazione. Tali risultati, ha precisato Rabie, sono stati conseguiti nonostante la navigazione nel canale sia stata più volte interrotta, anche per intervalli di tempo di diversi anni, soprattutto a causa della guerra tra Egitto e Israele. Si ricorda, inoltre, che nel canale, lo scorso 23 marzo era rimasta incagliata la nave portacontainer Ever Given, lunga 400 metri e larga 59, con una stazza lorda di 224.000 tonnellate, dopo aver urtato l’argine roccioso nei pressi della località di Ma’diyah, otto chilometri a nord dell’imbocco. Le manovre di traino per riportarla in rotta erano state più volte interrotte dalle eccessive correnti provocate dal picco di marea. La nave era stata disincagliata e riportata a galla dopo circa sei giorni di lavori per dragare gli argini del canale e parte del fondale, per consentire la liberazione delle eliche di poppa e di prua. Anche questo incidente, come i precedenti del 2017 e del 2004 avevano provocato la chiusura temporanea del canale alla navigazione commerciale. Il Canale di Suez, snodo strategico per il quale transita circa il 12 per cento del commercio mondiale, resta una delle più importanti risorse valutarie per il tesoro egiziano. Rabie ha quindi aggiunto che le statistiche relative alla navigazione nel canale registrano, dal momento della nazionalizzazione, il passaggio di circa un milione e 71 mila navi, per una capacità totale di 32 miliardi di tonnellate di merci. (Cae)