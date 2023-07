Business news: governo Uganda, speriamo di trovare soluzione per importare fertilizzanti russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uganda spera di trovare una soluzione insieme alla Russia per poter avere accesso ai fertilizzanti russi. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il ministro degli Esteri ugandese, Jeje Odongo, che partecipa oggi al Summit Russia-Africa in corso a San Pietroburgo. "Speriamo che nel corso di questo vertice (...) avremo l'opportunità, come accordo bilaterale, di vedere cosa siamo in grado di fare con la Russia per ottenere l'accesso ai fertilizzanti russi per il nostro Paese", ha detto il ministro. Odongo ha aggiunto che Kampala intende di lavorare con le autorità e le imprese private della Russia per stabilire la produzione di fertilizzanti direttamente in Uganda. "Le risorse, le materie prime per la produzione di fertilizzanti ne abbiamo in abbondanza, quindi preferiremmo che venissero fabbricati nel nostro Paese", ha spiegato Odongo. (Rum)