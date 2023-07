Business news: ambasciatore russo Ozerov, l'Etiopia vuole aderire al gruppo Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia ha espresso il desiderio di aderire al gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Lo ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass" l'ambasciatore speciale del ministero degli Esteri russo e capo del Segretariato del Forum di partenariato Russia-Africa, Oleg Ozerov. "Alcuni dei Paesi africani hanno presentato richieste di adesione ufficiali, altri hanno semplicemente espresso il loro desiderio. Per ora non conterei (i Paesi che vogliono far parte del Brics), perché il numero sta aumentando. Questo tema sarà affrontato al prossimo vertice Brics. Penso che allora la situazione sarà più chiara", ha detto l'ambasciatore russo. Ozerov ha specificato che l'Egitto e l'Algeria hanno già presentato una richiesta di adesione ufficiale al gruppo. (Rum)