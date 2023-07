Business news: presidente cinese Xi riceve omologo Burundi Ndayishimiye, approfondire cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina attribuisce “grande importanza” al progresso delle relazioni con il Burundi ed è pronta ad approfondire la cooperazione per ottenere maggiori vantaggi nel rapporto bilaterale e nella ricerca dello sviluppo comune. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine del colloquio avuto a Chengdu con l’omologo del Burundi, Evariste Ndayishimiye. Xi, riporta l’agenzia di stampa “China News Service”, ha espresso soddisfazione per la cooperazione con il Paese dell’Africa orientale, considerato “un partner per tutte le stagioni”. “Entrambi i Paesi si trovano in un importante frangente nel loro processo di sviluppo e la Cina è disposta a rafforzare la sinergia della sua strategia di sviluppo con il Burundi”, ha concluso Xi. (Cip)