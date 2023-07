Business news: Russia-Zimbabwe, firmato accordo su utilizzo di energia nucleare "per scopi pacifici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Zimbabwe hanno stipulato un accordo bilaterale sull'utilizzo dell'energia nucleare "per scopi pacifici". E' quanto ha riferito l'agenzia di stampa "Tass". A firmare l'accordo intergovernativo è stato il ministro dell'Energia dello Zimbabwe, Soda Zhemu, e l'amministratore delegato dell'azienda statale russa Rosatom, Aleksej Likhachev. I due Paesi coopereranno per produrre radioisotopi in modo da utilizzarli in settori come industria, medicina e agricoltura. Russia e Zimbabwe svolgeranno anche i programmi di riqualificazione e istruzione di specialisti per l'industria nucleare. L'accordo è stato firmato a margine del Summit Russia-Africa che si tiene a San Pietroburgo. (Rum)