Business news: Russia ed Etiopia firmano tabella di marcia per cooperazione nel nucleare civile

- L'Etiopia e l'azienda statale russa Rosatom hanno firmato una tabella di marcia sullo sviluppo della cooperazione nel campo dell’energia nucleare. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Ria Novosti". L'accordo è stato firmato dall'amministratore delegato di Rosatom, Alekseij Likhachev, e dal ministro per l’Innovazione e la tecnologia etiope, Belete Molla. La cooperazione prevede l'attuazione di diversi progetti, tra cui la costruzione di centrali nucleari di varia potenza in Etiopia e progetti per l’utilizzo del nucleare "a scopo pacifico". (Res)