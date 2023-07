Business news: Algeria, ministro Arkab riceve direttore Agenzia internazionale energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro algerino dell'Energia e delle Risorse minerarie, Mohamed Arkab, ha ricevuto, presso la sede della direzione generale del gruppo Sonelgaz, il direttore generale dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), Francesco La Camera. Durante l'incontro, al quale hanno partecipato l’amministratore delegato (Khaled Nouasri) e altri responsabili del gruppo Sonelgaz e i funzionari del ministero dell’Energia, sono state discusse le modalità per rafforzare la cooperazione tra l'Algeria e l’Irena nel settore delle energie prodotte da fonti rinnovabili. Arkab ha quindi presentato un quadro completo del programma di sviluppo relativo alle nuove energie e alle energie prodotte da fonti rinnovabili in Algeria, lanciato da Sonelgaz, nonché della strategia nazionale di sviluppo della produzione e commercializzazione di idrogeno. Durante l'incontro, sono stati esaminati i modi per rafforzare la cooperazione in materia di politiche di investimento nel settore delle energie rinnovabili e i partecipanti si sono scambiati i punti di vista sulle esperienze, sulla formazione e sull’utilizzo di tecnologie avanzate in questo settore. Inoltre, si è discusso delle opportunità di cooperazione nel settore minerario, in particolare per l'estrazione di minerali rari, utilizzati per la produzione di impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili. L’incontro, peraltro, è stato organizzato in vista della partecipazione da parte del direttore di Irena alla cerimonia di presentazione delle offerte e di selezione degli affidatari dell’appalto proposto da Sonelgaz per la realizzazione di quindici centrali fotovoltaiche, con una capacità di produzione compresa tra 80 e 220 megawatt, per un totale di 2.000 megawatt. Nella stessa occasione, La Camera ha affermato che l’Irena sta lavorando per rafforzare la cooperazione e il coordinamento con l'Algeria, in particolare per sostenere l’impegno di Algeri nel promuovere l'uso di fonti energetiche nuove e rinnovabili. Si ricorda che l’Irena, fondata nel 2009, è un'organizzazione internazionale che sostiene i Paesi nella loro transizione verso un futuro energetico sostenibile. Rappresenta la principale piattaforma di cooperazione internazionale ed è un centro di eccellenza per le politiche, la tecnologia, le risorse finanziarie e le competenze nel campo delle energie rinnovabili (Ala)