Business news: Algeria, al via appalto per mega progetto fotovoltaico da 2.000 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo algerino Sonelgaz ha avviato ad Algeri la gara d'appalto per la realizzazione del maxi progetto per la produzione produzione di 2.000 megawatt (Mw) di energia solare. La cerimonia si è svolta alla presenza del ministro dell'Energia e delle miniere, Mohamed Arkab, dell'amministratore delegato del Gruppo Sonelgaz, Mourad Adjal, e del direttore generale dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), Francesco La Camera. La commissione incaricata di questo compito ha aperto un totale di 90 offerte, mentre l'appalto ha attirato l'interesse di 140 candidati (sia individuali che in gruppo), tra cui 34 aziende algerine e 106 straniere, rappresentanti 20 Paesi. Il progetto da 2.000 Mw prevede la realizzazione di quindici centrali solari fotovoltaiche distribuite in dodici wilaya (prefetture), con una potenza unitaria variabile tra 80 e 220 Mw, nonché la realizzazione delle infrastrutture di collegamento alla rete di trasporto elettrico. Nel suo discorso di apertura, Arkab ha indicato che questo progetto è "il primo passo per concretizzare l'ambizioso programma di sviluppo delle energie rinnovabili in Algeria, che prevede di raggiungere 15 gigawatt di energia solare fotovoltaica entro il 2035". Il governo algerino riferisce che l'iniziativa si basa su tecnologie energetiche pulite e sostenibili, adottando diverse misure concrete per contribuire allo sforzo globale di preservare l'ambiente e combattere il cambiamento climatico, in linea con l'impegno nei confronti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'Accordo di Parigi. Da parte sua, Adjal ha affermato che "a partire dal prossimo settembre verranno aperte le offerte per il progetto Solar 1.000 della società Shaems", aggiungendo che Sonlegaz prevede "di lanciare un programma da 3.000 Mw partire dal novembre 2023", dimostrando così, attraverso questi lotti che totalizzano 6.000 Mw, "l'ambizione di Sonelgaz di diventare leader in Africa in termini di capacità di produzione di energie rinnovabili". Adjal ha anche sottolineato che le specifiche per la realizzazione di questo progetto richiedono un tasso di integrazione della manodopera nazionale di almeno il 35 per cento. Dall'altra parte, La Camera ha sottolineato il "potenziale significativo" dell'Algeria nel campo delle energie rinnovabili, affermando che "Irena è un partner dell'Algeria e continuerà a lavorare a stretto contatto con il ministero e con Sonelgaz per concretizzare questo progetto". (Res)