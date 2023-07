Business news: Israele, per Moody's "rischi significativi" per tensioni politico-sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società internazionale di rating del credito Moody's ha messo in guardia del "rischio significativo" che le tensioni politiche e sociali sulla riforma giudiziaria continuino e portino a conseguenze negative per l'economia israeliana e la sua situazione di sicurezza. E’ quanto si legge in un rapporto per gli investitori sull'economia israeliana, pubblicato all’indomani dell’approvazione del parlamento di Israele del decreto legge che limita i poteri della Corte suprema. Per Moody’s, la riforma potrebbe comportare "conseguenze negative per l'economia e la situazione della sicurezza di Israele". "I tentativi di raggiungere un compromesso con l'opposizione sono falliti e l'approvazione del disegno di legge arriva tra le proteste diffuse dei gruppi della società civile che sono in corso da gennaio e che prevediamo continueranno", osserva Moody's, evidenziando che "le petizioni contro il disegno di legge che sono state presentate alla Corte suprema, aumentando il rischio di una crisi costituzionale tra l'esecutivo e il potere giudiziario". Per il momento, l'agenzia di rating ha mantenuto le prospettive di credito di Israele a "stabile" dopo averle declassate da "positivo" a “stabile” ad aprile, indicando un "deterioramento della governance di Israele" e uno sconvolgimento per il tentativo del governo di rivedere radicalmente la magistratura. Le agenzie globali di rating del credito, tra cui Moody's e Standard & Poor's, hanno finora tenuto a bada i declassamenti del rating poiché il governo israeliano guidato dal primo ministro, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che avrebbe compiuto ogni sforzo per raggiungere un ampio accordo o una qualche forma di consenso con l'opposizione e non avanzerà una legislazione unilaterale sulla revisione giudiziaria. Il mercato azionario israeliano ha continuato a scendere e lo shekel si è indebolito per il secondo giorno a causa della preoccupazione del mercato che le agenzie di rating internazionali potrebbero cambiare le prospettive di credito del Paese. "Gli investimenti in capitale di rischio nelle aziende high-tech israeliane sono diminuiti in modo sostanziale, con il settore che ha raccolto 3,7 miliardi di dollari nei primi sei mesi dell'anno, la cifra più bassa dal 2019", avverte Moody's. "Sebbene il rallentamento rifletta le tendenze globali nel settore innescate da condizioni di finanziamento più rigide e da un certo grado di normalizzazione dopo la pandemia, ci sono anche segnali che Israele si sta separando dalle tendenze globali". (Res)