Business news: Egitto, Bank Misr e Al Ahly Bank emettono buoni con rendimento annuo del 7 per cento

- Bank Misr e Al Ahly Bank of Egypt, le due principali banche dell’Egitto, hanno emesso buoni della durata di tre anni, con un rendimento annuo del 7 per cento in dollari e altri della stessa durata, ma con rendimento anticipato del 27 per cento in sterline egiziane, la valuta locale. Lo ha riferito l’emittente egiziana “Sada el Balad”, aggiungendo che le due banche stanno tentando di attrarre valuta forte, la cui presenza è scarsa nelle casse del Paese. Il dollaro statunitense, intanto, sul mercato ufficiale è scambiato a 30,95 sterline per un dollaro, mentre sul mercato parallelo il suo valore oscilla fra 38 e 39 sterline. Inoltre, il vicepresidente del consiglio di amministrazione della Banca centrale egiziana, Yahya Aboul Fatouh, ha annunciato che d’ora in avanti saranno accettati depositi senza l’obbligo di indicarne l’origine, anche da clienti stranieri e in valuta estera. “Ogni cliente ha il diritto di depositare qualsiasi importo in dollari”, ha aggiunto Aboul Fatouh. (Cae)