Business news: Russia-Burundi, Putin incontra omologo Ndayishimiye, focus su cooperazione

- Russia e Burundi hanno delle buone prospettive per lo sviluppo della cooperazione. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un incontro con il leader del Burundi, Evariste Ndayishimiye, a margine del Summit Russia-Africa in corso a San Pietroburgo. "Ci sono buone prospettive per costruire la nostra partnership. Stiamo ampliando il quadro giuridico contrattuale dei nostri legami. A margine del vertice con la parte burundese è prevista (la firma) di documenti nel campo dell'energia nucleare, salute, giustizia e lavoro", ha affermato Putin. Il capo dello Stato russo ha inoltre elogiato "l'intensificazione dei contatti politici bilaterali" che si sono registrati quest'anno. (Rum)