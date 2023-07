Business news: ministro Esteri Mali, vogliamo sviluppare cooperazione bilaterale con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mali intende sviluppare la cooperazione con la Russia nel settore della difesa. Lo ha detto il ministro degli Esteri maliano, Abdoulaye Diop, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Naturalmente, rafforzeremo la nostra cooperazione con la Russia, così come con tutti i partner che sono sinceri e rispettano la visione delle autorità maliane e la sovranità del Mali", ha affermato Diop a margine del Summit Russia-Africa a San Pietroburgo. Il ministro ha aggiunto che la decisione di sospendere i lavori della missione di pace delle Nazioni Unite in Mali (Minusma) “non avrà un impatto sul livello di sicurezza nel Paese”. (Rum)