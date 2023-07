  Business news: Usa, Fed approva nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve ha approvato un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,25 per cento, determinando un tasso di riferimento compreso tra i 5,25 e i 5,5 punti percentuali. Il consiglio direttivo della Fed ha stabilito che l’andamento dei prezzi al consumo, che nel mese di giugno hanno segnato un incremento del tre per cento, non è ancora sufficiente a contenere il tasso di inflazione e riportarlo entro la soglia del due per cento, nonostante sia il dato migliore da oltre due anni. (Was)