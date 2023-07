Business news: flotta Royal Air Maroc riceverà 10 nuovi aerei Boeing e Embraer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea nazionale del Marocco, Royal Air Maroc, riceverà aerei Boeing e Embraer nelle prossime settimane, nell'ambito di un accordo concluso prima della firma del contratto del programma 2023-2037. Lo ha riferito il quotidiano marocchino "Hespress" secondo cui l'accordo riguarda 10 velivoli, otto aerei Boeing e due aerei Embraer, entrambi marchi già inclusi nella flotta della compagnia. Nell’ambito delle offerte del piano 2023-2037, che hanno l’obiettivo di aumentare la flotta a 200 aeromobili, le richieste di offerte saranno lanciate entro la fine di quest'anno e saranno aperte a tutti i produttori di aeromobili, anche quelli i cui marchi non sono disponibili negli attuali programmi di volo di Royal Air Maroc. Inoltre, l'approvazione dell'acquisizione dei 10 velivoli è stata completata, infatti alcuni di essi saranno definitivamente acquisiti per diventare proprietà di Royal Air Maroc e altri saranno affittati per un lungo periodo con possibilità di acquisto successivo. (Mar)