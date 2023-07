Business news: Arabia Saudita, Fmi prevede crescita dell'1,9 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il +8,7 per cento registrato nel 2022, l’economia dell'Arabia Saudita dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita dell’1,9 per cento. Lo scrive il Fondo monetario internazionale (Fmi) nell'aggiornamento di luglio del World Economic Outlook. Il Fondo ha comunque peggiorato di 1,2 punti percentuali le stime fatte ad aprile. Per il prossimo anno, è prevista una crescita del 2,8 per cento nel Regno. Secondo quanto riferito nell’aggiornamento, il declassamento dell'Arabia Saudita per il 2023 riflette i tagli alla produzione annunciati ad aprile e giugno in linea con l'accordo Opec+ (l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, che include la Russia e altri esportatori di petrolio non Opec), mentre gli investimenti privati continuano a sostenere la forte crescita del Pil non petrolifero. A livello globale, secondo l'Fmi, si dovrebbe assistere a una crescita del 3 per cento tanto nel 2023 quanto nel 2024. (Was)