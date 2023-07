Business news: cinese Sunwoda Electronic valuta apertura fabbrica in Ungheria 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda cinese Sunwoda Electronic prevede di investire fino a 275 milioni di dollari nella costruzione di uno stabilimento di batterie per veicoli elettrici in Ungheria. È quanto riferito dalla società in un'informativa presentata alla Borsa di Shenzhen, precisando che lo stanziamento servirà all'acquisto di terreni e attrezzature. Sunwoda, che annovera tra i suoi clienti case automobilistiche quali Xpeng, Mercedes e Guangzhou Automobile Group, è l'ultima di una serie di aziende cinesi che hanno esteso le loro catene d'approvvigionamento in Europa. Lo scorso giugno, la società Eve Energy ha annunciato un investimento da 1,3 miliardi di dollari per costruire uno stabilimento in Ungheria, così come il colosso delle batterie Contemporary Amperex Technology, che sta investendo nel Paese 8,13 miliardi di dollari per costruire il suo secondo impianto in Europa, dopo quello in Germania. (Cip)