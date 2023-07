  Business news: Banca del Giappone annuncia più flessibilità nel controllo della curva dei rendimenti 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di politica monetaria della Banca del Giappone (Boj) ha deciso di rendere più flessibile il suo programma di controllo della curva dei rendimenti, consentendo ai rendimenti a lungo termine di salire al di sopra del tetto dello 0,5 per cento. Lo ha reso noto l’istituto in un comunicato emesso al termine di una riunione di due giorni. Con voto unanime è stato deliberato che a breve termine la Banca continuerà ad applicare un tasso di interesse negativo del -0,1 per cento mentre per quanto riguarda il tasso di interesse a lungo termine acquisterà “una quantità necessaria” di titoli di Stato giapponesi senza fissare un limite massimo in modo che i rendimenti a dieci anni rimangano intorno allo zero per cento. A maggioranza (otto voti su nove), invece, è stato deciso che la Banca consentirà ai bond decennali di fluttuare in una fascia compresa tra più e meno 0,5 per cento. In linea di principio, nei giorni lavorativi, la Banca si offrirà di acquistare tali titoli a un tasso fisso dell’uno per cento. La Boj ha alzato la previsione di inflazione per l’anno fiscale 2023 al 2,5 per cento (dal precedente 1,8 per cento), una stima superiore all’obiettivo del due per cento. (Git)