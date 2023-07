Business news: “Faz”, Covestro valuta offerta di acquisto da parte di Adnoc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per la chimica dei materiali tedesco Covestro sta valutando una nuova offerta di acquisto presentata in via informale dalla Compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi (Adnoc). È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che Covestro sta effettuando le sue considerazioni con la consulenza della banca statunitense Goldman Sachs. A sua volta, l'Adnoc è affiancata da un altro istituto di credito degli Usa, Morgan Stanley. In questa azienda ha lavorato per 16 anni Klaus Froehlich, attuale direttore per gli investimenti di Adnoc. Quando era da Morgan Stanley, il dirigente ha collaborato alla scorporo di Covestro dal conglomerato agrobiochimicofarmaceutico tedesco Bayer. Ora, come altre compagnie petrolifere, Adnoc vuole diversificare la produzione e punta a tal fine su Covestro, per il cui acquisto avrebbe già offerto 10 miliardi di euro. L'azienda tedesca avrebbe rifiutato questa proposta e ora ne avrebbe ricevuta un'altra da Abu Dhabi, pari a 11 miliardi di euro. Le due società non avrebbero ancora avviato le discussioni sulla transazione. (Geb)