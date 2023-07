Business news: Egitto, disavanzo delle partite correnti in forte miglioramento da luglio 2022 a giugno 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo delle partite correnti in Egitto ha registrato un notevole miglioramento durante i primi nove mesi dell'anno fiscale iniziato a luglio 2022 e concluso a giugno 2023. Lo ha reso noto in un rapporto pubblicato dalla Banca centrale d'Egitto. Il disavanzo delle partite correnti è diminuito infatti del 61,2 per cento, raggiungendo il valore di 5,3 miliardi di dollari, rispetto ai 13,6 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno fiscale precedente. Tale miglioramento è dovuto soprattutto al notevole aumento delle entrate provenienti dal Canale di Suez, pari al 22,3 per cento delle entrate totali dello Stato, per un valore di 6,2 miliardi di dollari, rispetto ai 5,1 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, i ricavi del settore turistico sono aumentati del 25,7 per cento, raggiungendo quota 10,3 miliardi di dollari, rispetto agli 8,2 miliardi di dollari del biennio 2021-2022. Allo stesso tempo, i pagamenti per le importazioni di materie prime non petrolifere sono diminuiti del 22 per cento, attestandosi sui 44,5 miliardi di dollari, mentre nell’anno fiscale precedente erano state di 57,1 miliardi di dollari. Di conseguenza, il disavanzo totale della bilancia commerciale è diminuito del 29,8 per cento nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2022/23, attestandosi sui 23,6 miliardi di dollari. Tale miglioramento significativo è stato dovuto principalmente alla riduzione del disavanzo della bilancia commerciale relativa al settore non petrolifero, passato da 37,7 a 25,2 miliardi di dollari nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2022-23. Tuttavia, vale la pena segnalare anche una significativa diminuzione delle rimesse degli egiziani all'estero, che sono calate del 26,1 per cento tra luglio 2022 e marzo 2023, raggiungendo 17,5 miliardi di dollari rispetto ai 23,6 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno fiscale 2021-2022, come dichiarato dalla Banca centrale. (Cae)