Business news: Libia, Noc firma accordo con la statunitense Schlumberger per la perforazione di tre pozzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia National Oil Wells Drilling della Libia, affiliata alla società nazionale per gli idrocarburi Noc ha firmato a Tripoli un accordo “chiavi in mano” con la compagnia statunitense Schlumberger per la perforazione di tre pozzi petroliferi. Lo ha riferito la Noc sulla sua pagina Facebook ufficiale, affermando che Schlumberger, in base a questo accordo, deve fornire il sostegno necessario per perforare tre pozzi per conto della compagnia Al Rimsa nei giacimenti Al Waha e Nasser, nel sud-est della Libia, vicino ad Al Jufra. La compagnia ha anche indicato che questo tipo di contratto è un "contratto chiavi in mano" firmato per la prima volta ed "è un passo importante per lo sviluppo del settore petrolifero". (Lit)